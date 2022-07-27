Про це мовиться у заяві єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.

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За її словами, ЄС зосереджений на забезпеченні працездатності українських систем електро- і газопостачання в умовах війни.

Той факт, що електрика і газ продовжують надходити, свідчить про надзвичайну рішучість і прихильність тих, хто працює в українському енергетичному секторі,

– зазначила вона.

Вона нагадала, що перші транскордонні комерційні обміни електроенергією почалися в кінці червня з Румунією, а в липні пішла Словаччина.

"Торгова потужність наразі обмежена 100 мегаватів, але Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії збирається на цьому тижні, щоб ухвалити рішення про подвоєння цієї суми", – додала Сімсон.

Що цьому передувало

Російські удари по українській інфраструктурі, зокрема, й енергетичній, є одними із найсерйозніших утрат за час війни. Президент Володимир Зеленський раніше наголосив, що ця зима буде "найскладнішою за усі роки незалежності". Про найскладнішу зиму говорять і у Європі – там ціни на газ підскочили на 60%, після того, як Росія прикрутила газовий вентиль.

Як сказав експерт з енергетичних питань Сергій Дяченко, наразі в Україні знеструмлені певні регіони.

З платежами дуже погано. Ринок лихоманить. Треба перебалансувати, бо, наприклад, деякі ТЕЦ взагалі припинили роботу. У нас є потужності, щоб компенсувати, і паливо є, але через зруйновану інфраструктуру є нестабільність,

– пояснив експерт.

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