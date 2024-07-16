Терміновий кредит від ЄС: скільки мільярдів доларів хочуть надати Україні до кінця року

Єврокомісія планує незабаром внести пропозицію про пакет кредитів Україні. Загальна їх сума становитиме кілька десятків мільярдів доларів.

Терміновий кредит на 50 мільярдів доларів

Міністри фінансів країн ЄС обговорили терміновість виконання рішення G7 щодо надання Україні кредиту на суму 50 мільярдів євро з рахунку заморожених російських активів. Про це повідомив єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні.

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Це необхідно для того, аби Україна змогла отримати ці кошти до кінця поточного року.

Початковий момент цього процесу дуже терміновий. Ось чому, а також через саміт G7 наступного тижня, комісія інтенсивно працює над тим, щоб якнайшвидше, тобто дуже скоро, винести пропозицію на обговорення,

– сказав Павло Джентілоні.

Єврокомісія працює над механізмом, який буде забезпечений завдяки резерву в європейському бюджеті, але це можливо лише до закінчення поточного року.

Безперервність підтримки України є однією з найважливіших особливостей цього нового пакету кредитів, оскільки ми хочемо дати чіткий сигнал про те, що країни G7 та інші країни світу продовжать підтримувати Україну стільки, скільки потрібно,

– додав Джентілоні.

Водночас Європейський союз шукає шляхи уникнення перешкод, що ставить Угорщина, найбільш проросійська країна в ЄС, що очолює блок. Будапешт блокує виділення мільярдів євро терміново необхідної військової допомоги для Києва.