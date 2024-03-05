Перехід у "режим військової економіки": чому ЄС хоче це зробити

Європейський комісар з промисловості заявив, що Європа повинна робити більше, щоб захистити себе у майбутньому. А Єврокомісія вже напрацювала рекомендації для цього процесу на тлі загрозливих заяв Трампа.

Європа повинна робити більше, щоб захистити себе

Бретон, колишній генеральний директор французької технологічної компанії, заявив, що можливість президентства Трампа, який ставить під сумнів зобовʼязання Вашингтона перед НАТО, зобовʼязує саму Європу робити більше для свого захисту.

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Це вказує на необхідність більш активних заходів з боку Європи для стимуляції оборонної промисловості.

У нинішньому геополітичному контексті Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку, незалежно від результатів виборів наших союзників,

– сказав він.

При цьому, вторгнення Росії в Україну вже спонукало багато європейських країн збільшити витрати на оборону. Однак, виявилось, що суто національних зусиль – замало. Необхідно, аби органи ЄС відігравали більшу роль в оборонно-промисловій політиці.

Зміна парадигми

Аналітики стверджують, що війна в Україні наочно продемонструвала недостатню готовність європейського промислового сектору до різних серйозних викликів.

За словами журналістів, Тьєррі Бретон, європейський комісар з промисловості, викладе пропозиції, які спонукають країни ЄС купувати більше зброї саме у європейських компаній. Також це має допомогти таким фірмам збільшити виробничі потужності.

Нам необхідно змінити парадигму і перейти в режим військової економіки. Це також означає, що європейська оборонна промисловість повинна брати на себе більше ризиків,

– сказав Бретон.

Пропозиції Бретона включають:

Створення європейської версії схеми продажів військової техніки за кордон, яка є у США. Інша пропозиція дозволить ЄС змусити європейські збройові компанії віддавати пріоритет замовленням з Європи під час кризи.

Пропозиції потребуватимуть схвалення з боку 27 країн-членів ЄС та Європарламентом, щоб їх можна було втілити в життя. Також ці пропозиції вивчатиме НАТО.