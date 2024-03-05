Переход в "режим военной экономики": почему ЕС хочет это сделать

Европейский комиссар по промышленности заявил, что Европа должна делать больше, чтобы защитить себя в будущем. А Еврокомиссия уже наработала рекомендации для этого процесса на фоне угрожающих заявлений Трампа.

Европа должна делать больше, чтобы защитить себя

Бретон, бывший генеральный директор французской технологической компании, заявил, что возможность президентства Трампа, который ставит под сомнение обязательства Вашингтона перед НАТО, обязывает саму Европу делать больше для своей защиты.

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Это указывает на необходимость более активных мер со стороны Европы для стимуляции оборонной промышленности.

В нынешнем геополитическом контексте Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность, независимо от результатов выборов наших союзников,

– сказал он.

При этом, вторжение России в Украину уже побудило многие европейские страны увеличить расходы на оборону. Однако, оказалось, что чисто национальных усилий – мало. Необходимо, чтобы органы ЕС играли большую роль в оборонно-промышленной политике.

Смена парадигмы

Аналитики утверждают, что война в Украине наглядно продемонстрировала недостаточную готовность европейского промышленного сектора к различным серьезным вызовам.

По словам журналистов, Тьерри Бретон, европейский комиссар по промышленности, изложит предложения, которые побуждают страны ЕС покупать больше оружия именно у европейских компаний. Также это должно помочь таким фирмам увеличить производственные мощности.

Нам необходимо изменить парадигму и перейти в режим военной экономики. Это также означает, что европейская оборонная промышленность должна брать на себя больше рисков,

– сказал Бретон.

Предложения Бретона включают:

Создание европейской версии схемы продаж военной техники за границу, которая есть у США. Другое предложение позволит ЕС заставить европейские оружейные компании отдавать приоритет заказам из Европы во время кризиса.

Предложения потребуют одобрения со стороны 27 стран-членов ЕС и Европарламента, чтобы их можно было воплотить в жизнь. Также эти предложения будет изучать НАТО.