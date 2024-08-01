Заборона імпорту риби з Росії: як це може вдарити по Німеччині

Європейський Союз розглядає нові санкції проти Росії, включаючи можливість введення заборони на імпорт російської риби.

Заборона на імпорт риби з Росії

Балтійські країни, зокрема Литва, порушили це питання, вказуючи на те, що російські риболовецькі траулери здійснюють вилов риби в їхніх водах. Литовський уряд закликає до впровадження контрзаходів, зокрема додаткових обмежень на експорт риби.

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Однак Німеччина залежить від імпорту риби для перероблення, оскільки з наявними лише шістьма глибоководними траулерами країна майже не займається власним глибоководним рибальством.

Якби поставки з російського вилову минтая на Алясці повністю припинилися через санкції, наразі їм не було б заміни,

– прокоментував Штефан Майєр, керуючий директор Федеральної асоціації німецької рибної промисловості та оптових торговців рибою.

Згідно зі статистикою Європейської асоціації рибної промисловості AIPCE, у 2022 році понад 70% минтая, що імпортувався до ЄС, походив з російського вилову. За даними галузевої асоціації Fisch-Informationszentrum, до 85% минтая з Аляски, який споживається в Німеччині, тепер надходить з Росії.

Лише рибальство в США не може компенсувати ці обсяги для німецького ринку. На цей момент у світі немає іншого рибальства, яке б пропонувало необхідні обсяги, а також штамп стійкості,

– сказав Майєр.

Нагадаємо, що Сполучені Штати є другим за обсягом постачальником цього виду риби до Європи після Росії. Водночас у США заборонено імпорт російського аляскинського минтая.