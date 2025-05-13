ЄС готує заходи, аби обійти вето Угорщини щодо санкцій проти Росії

Брюссель готується запровадити контроль за капіталом та тарифи проти Росії. Це відбудеться у разі блокування Угорщиною продовження санкцій Євросоюзом.

Євросоюз готує контроль за капіталом і тарифи для захисту санкцій проти Росії

Європейська комісія повідомила національним столицям, що значну частину санкцій, зокрема 200 мільярдів євро заморожених російських державних активів, можна буде перевести на іншу юридичну основу, щоб обійти вето Будапешта, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Ці приготування ведуться на тлі зобов’язань ЄС зберігати економічний тиск на Москву, одночасно проводячи дипломатичні зусилля, щоб змусити Росію погодитися на перемир’я та прямі мирні переговори з Україною.

До чого тут Угорщина? Угорщина, прем'єр-міністр якої Віктор Орбан неодноразово блокував санкції ЄС проти Росії, пригрозила накласти вето на продовження економічних обмежень. Вони закінчуються наприкінці липня, якщо всі 27 країн-членів не погодяться на їх продовження ще на шість місяців. Санкції охоплюють також заборони на імпорт і цінові обмеження в енергетичному секторі.

Серед альтернативних варіантів розглядається:

застосування капітального контролю (щоб перешкодити фінансовим потокам до Росії);

застосування торговельних заходів, таких як тарифи.

Раніше також обговорювалися національні ініціативи. Наприклад, щоб Бельгія, де зосереджено більшість із 200 мільярдів євро, заборонила повернення активів Росії.

Усі ми зосереджені на плані А. Але водночас ведуться дискусії про юридичні підстави для альтернативних варіантів,

– зазначив один із посадовців.

Важливо! На зустрічі 27 послів ЄС Угорщина не висловила серйозних заперечень щодо нового пакета санкцій. Зокрема очікується, що 17-й пакет буде затверджений у середу й офіційно введений на початку наступного тижня.

Заборона на газові контракти з Росії

Комісія пообіцяла наступного місяця представити законодавчі пропозиції, що дозволять заборонити нові газові контракти з Росією на спотовому ринку цього року. Зокрема повністю відмовитися від російського газу Європа має до 2027 року.

Також пропонується запровадити тарифи на збагачений уран у межах зусиль щодо скорочення залежності від російського палива,

– пише FT.

Зауважте! Деякі дипломати ЄС побоюються, що заборона на імпорт газу без санкцій може спричинити юридичні суперечки з компаніями, й вимагають гарантій щодо законності таких заходів.