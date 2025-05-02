Для уникнення тарифів: ЄС прагне збільшити закупівлю товарів з США

Євросоюз прагне збільшити закупівлі американських товарів на 50 мільярдів євро. Таким чином ЄС хоче зменшити напругу у торгових відносинах із США.

ЄС хоче закуповувати більше товарів в США

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що Європейський Союз бажає досягти "певного прогресу" на шляху до укладення торговельної угоди із США, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Однак він попередив, що це буде "дуже важко". Згідно зі слів Шефчовича, Брюссель готовий купувати більше американського газу та сільськогосподарської продукції, зокрема сої. Таким чином торговельний дефіцит зменшиться на 50 мільярдів євро.

Також віцепрезидента Єврокомісії запитали, чи погодиться Євросоюз на мита у розмірі 10%, як мінімальний рівень у торговельних переговорах. Але Шефчович сказав, що блок виступить проти угоди, яка утримуватиме тарифи на цьому рівні.

Ми віримо, що насправді можемо багато чого досягти разом, зокрема надлишкових потужностей сталі та алюмінію, працюючи разом над напівпровідниками, долаючи залежність від критично важливої сировини,

– сказав Марош Шефчович.

Зауважте! Він також наголосив, що сукупні потенційні мита (ними Дональд Трамп погрожував ЄС) є "астрономічними цифрами".