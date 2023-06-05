Єврокомісія продовжила до середини вересня заборону на ввезення зерна з України, – РАР

Європейська комісія ухвалила рішення про продовження дії заборони імпорту української пшениці, кукурудзи, ріпака та соняшника до деяких країн ЄС. Нова заборона діятиме до середини вересня.

Куди заборонили ввозити українське зерно

Рішення продовжує чинну із 2 травня постанову ЄС, яка діяла до 5 червня. Водночас транзит цих зернових не забороняється.

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Йдеться про такі країни Євросоюзу:

Болгарію;

Польщу;

Румунію;

Угорщину;

Словаччину.

Зі свого боку, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус раніше повідомив у себе в Twitter, що заборону скоріше за все буде продовжено до 15 вересня.

Що передувало

21 квітня міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини заявили, що зростання імпорту сільськогосподарської продукції з України нібито завдає шкоди сільськогосподарським виробникам ЄС. Особливо, зазначили вони, це стосується сусідів України, а також країн, що розташовані поруч із нею.

У зв'язку з цим Єврокомісії було спрямоване прохання розв'язати проблему імпорту української агропродукції – зокрема, заборонити імпорт низки позицій. Результатом цього стала заборона ввезення українських пшениці, кукурудзи, ріпака та соняшника до зазначених країн. Діяти вона мала до 5 червня – однак цей термін був продовжений.

Крім того, Молдова, яка не є членом Євросоюзу, також хотіла заборонити імпорт українського зерна. Але після початку підготовки українським урядом повної заборони всього молдавського імпорту в Україну Кишинів різко передумав забороняти ввезення українського зерна.

Україна закликала не продовжувати заборону на імпорт її продукції. Адже для українських фермерів це означає ще більше ускладнення діяльності