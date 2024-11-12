На відновлення України хочуть віддати заморожені російські активи: про яку суму йдеться

300 мільярдів доларів заморожених російських активів пропонують спрямувати на відновлення України. Таку пропозицію висловила Кандидатка на посаду верховного представника ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас.

Російські активи на благо України

Кая Каллас пропонує, щоб Європейський Союз безпосередньо використав ці кошти для відбудови України, що постраждала від війни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Вона вважає, що країнам ЄС варто залишити сумніви щодо використання заморожених активів, вказуючи на "законні претензії" України після нападу Росії.

Зауважте! Вона підкреслила, що йдеться не про конфіскацію, а про законне використання цих коштів.

Чи будуть претензії з боку Росії

Кая Каллас зазначила, що теоретично Росія могла б "вимагати повернення" активів під час мирного врегулювання. Але також зазначила, що з огляду на обставини, навряд ці кошти залишаться.

Ми визнаємо, що Росія має законні претензії до нас, тому що у нас є їхні активи. Але Україна також має законні претензії до Росії, тому що вони щодня знищують Україну,

– заявила Каллас.

Каллас також наголосила на естонській ініціативі, відповідно до якої країни ЄС виділятимуть на підтримку України 0,25% свого ВВП, і закликала інші держави-члени взяти цей приклад.

Важливо! За словами кандидатки, санкції ЄС проти Росії не повинні переглядатися кожні шість місяців, а мають залишатися безстроковими, доки всі 27 країн-членів не ухвалять рішення про їх скасування.