ЄС ухвалив 21-й пакет санкцій проти Росії: під ударом опинилися енергетика, фінанси та ВПК

У четвер, 23 липня, Рада Європейського Союзу ухвалила 21-й пакет обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на її війну проти України. До нього увійшли жорсткі економічні санкції, спрямовані на галузі, які мають найбільший вплив на російську економіку та її здатність продовжувати війну.

Про це повідомляє пресслужба Рада ЄС.

Що передбачає 21-й пакет санкцій?

Пакет також містить найбільший за останні чотири роки список персональних санкцій – 218 нових фігурантів, серед яких 48 фізичних осіб і 170 юридичних осіб.

Як зазначають у Раді ЄС, новий пакет покликаний ще більше послабити російську економіку та військову машину. Його ухвалили після нещодавніх масованих російських ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема енергетичних, водопровідних і медичних об'єктах, а також культурних і релігійних пам'ятках.

У Євросоюзі наголосили, що ЄС й надалі посилюватиме тиск на Росію, щоб змусити її припинити агресію та розпочати змістовні переговори щодо справедливого й тривалого миру.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас наголосила, що кожен новий пакет санкцій ще більше послаблює російську економіку та її можливості вести незаконну війну.

Наш 21-й пакет містить найбільшу кількість санкційних включень за останні чотири роки. Ми запроваджуємо обмеження проти понад сотні банків і криптовалютних операторів, більш ніж 40 суден російського "тіньового флоту", а також кількох нафтопереробних заводів у Росії та Білорусі,

– сказала Каллас.

До списку також увійшли понад 50 підприємств військово-промислового комплексу, які виробляють російські далекобійні безпілотники.

За словами Каллас, Росія погодиться припинити незаконну війну та вбивства мирних жителів лише під тиском, а санкції є частиною цього тиску.

Ухвалення 21-го пакету санкцій ЄС проти Росії також привітав президент України Володимир Зеленський. За його словами, українські пропозиції у цьому пакеті були враховані.

Дуже важливо, що тиск на Росію за її війну, яку вона почала і відмовляється зупиняти, продовжується. І в цьому пакеті є сильні кроки, щоб обмежити російські доходи, зокрема й українські пропозиції, що були враховані. Дуже важливо зберігати єдність і продовжувати цей тиск.

– йдеться в дописі глави держави.

Крім того, Зеленський висловив сподівання, що робота над 22-м пакетом санкцій триватиме активно, а нові обмеження сприятимуть наближенню миру та ще більше послаблять здатність Росії продовжувати війну.