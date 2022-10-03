Грошова допомога на 5 мільярдів євро: ЄС та Україна підписали меморандум

ЄС та України підписали меморандум про надання макрофінансової грошової допомоги на 5 мільярдів євро. Перший транш буде вже у жовтні

Грошова допомога від ЄС

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслював, що нова макрофінансова допомога від ЄС значно підсилить фінансову стійкість України.

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Це ще один жест, що демонструє підтримку ЄС для України, щоб вона перемогла у війні, відбудовувалася і рухалась до європейського майбутнього,

– зазначив він.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підкреслив, що радий підписати другий меморандум про взаєморозуміння з Україною відтоді, як Росія почала війну на території України.

Цього разу ЄС надає Україні 5 мільярдів євро для закриття невідкладних потреб у ліквідності, виплати заробітних плат і пенсій. Ми надамо першу частину у середині жовтня, наступні два транші будуть пізніше цього року,

– написав Домбровскіс.

Нагадаємо, що раніше економічний експерт Данило Монін підкреслював необхідність цього траншу від ЄС. Адже, на його думку, якби Україна його не отримала вчасно, то НБУ міг би підняти офіційний курс долара через брак резервів.

Таким чином, якщо фінансова допомога від ЄС затримуватиметься, є велика ймовірність того, що Національний Банк ухвалить рішення про ще одну корекцію фіксованого курсу у бік 39 – 40 гривень у жовтні. І тоді очікується готівкове зростання до 43 – 45 гривень,

– сказав він.

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