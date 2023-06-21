Аудиторська рада, реконструкція, інвестиційна програма: що передбачають 50 мільярдів євро від ЄС

Єврокомісія планує створити окремий механізм у вигляді фонду для підтримки та реконструкції України. Загальна сума фонду становитиме 50 мільярдів євро. Фінансова підтримка передбачається з 2024 до 2027 року у вигляді грантів та позик.

За словами європейського високопосадовця, це найбільший фінансовий інструмент для третьої країни, коли-небудь представлений Європейською Комісією. Подробиці передає кореспондентка 24 каналу із Брюсселю.

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Реконструкція та процес вступу взаємопов'язані

Ukraine Facility – таку матиме назву новий інструмент, який сприятиме підтримці макрофінансової стабільності, відновленню, а також модернізації країни під час впровадження ключових реформ на шляху її вступу до ЄС. Він підтримуватиме перехід до зеленої, цифрової та інклюзивної економіки, яка поступово узгоджуватиметься з правилами та стандартами ЄС.

Таке рішення пов'язане з тим, що 18 мільярдів євро, виділені у рамках мікрофінансової допомоги України, вичерпаються цього року. За словами європейського чиновника, важливо не лише виграти війну, а також відбудувати Україну. Завтра, 21 червня, під час Міжнародної конференції з відновлення України в Лондоні партнери обговорять витрати на реконструкцію, які зараз оцінюють в понад 400 мільярдів євро.

Високопосадовець ЄС вважає, що збитки завдані Росією будуть зростати й надалі. Загалом, необхідність створення нового фонду пов'язана із фінансовими потребами України, тобто це ті ж самі позики у вигляді мікрофінансової допомоги. Крім того, фінансування буде спрямоване на модернізацію України, оскільки вона є державою-кандидатом в члени ЄС.

Немає сенсу відбудовувати стару інфраструктуру, стару промисловість. Країна є кандидатом на вступ до ЄС, і тому, хоча збитки жахливі й війна трагічна, це також, цинічно кажучи, можливість для модернізації, оскільки ми реконструюємо і долаємо те, що, по суті, все ще значною мірою залишається в минулому – індустріальну структуру Радянського Союзу,

– сказав високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

В Єврокомісії вважають, що чотирирічний пакет допомоги для України буде корисний не лише для відновлення, але і під час вступу до ЄС. Загалом, ці два процеси у майбутньому будуть нерозривно пов'язані між собою.

Без перспективи розширення буде важко уявити, як приватні інвестиції будуть надходити у великих обсягах. І навпаки, без реконструкції дуже важко зрозуміти, як розширення може відбутися в економічно і соціально стійкий спосіб. Тож ці дві речі йдуть пліч-о-пліч,

– пояснив мету фонду європейський чиновник.

Три компоненти нового фонду

Новий інструмент буде складатися із трьох компонентів, аби держава могла продовжувати надавати державні послуги, інвестувати в реконструкцію і проводити реформи, а також підтримувати українське суспільство.

Перший компонент складатиметься із фінансової підтримки у вигляді грантів і позик, аби забезпечити стабільність. Український уряд має підготувати План відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також детально описати реформи та інвестиції, які будуть зроблені під час процесу вступу. Зі свого боку, ЄС запропонує виконання певних умов та графік виплат.

Другий компонент – це спеціальна інвестиційна програма, яка буде залучати державні та приватні інвестиції для відновлення та реконструкції України. За словами високопосадовця, ця програма також забезпечить захист приватних інвесторів від ризиків, бо інвестиції можуть з'явитися, якщо реформи та реконструкція проводитимуться належним чином.

Тут гарантійний страховий бюджет забезпечує стимул, а інвестиційна програма для України розглядає це як шлях до розвитку, тому ми зміцнюємо гарантійний потенціал, щоб мати можливість залучати кредити та інші фінансові інструменти для інвесторів приватного сектору за допомогою таких посередників, як ЄІБ, ЄБРР, Світовий банк та інші партнери з реалізації проєкту,

– пояснив європейський чиновник.

Третій компонент передбачає технічну допомогу та інші допоміжні заходи, включаючи мобілізацію досвіду щодо реформ, підтримку місцевої влади, громадянського суспільства й інші форми двосторонньої допомоги, які зазвичай надають країнам у процесі вступу.

За даними високопосадовця ЄС, перший компонент буде найзатратнішим. За попередніми прогнозами, на нього виділять 39 мільярдів євро, другий компонент передбачатиме 8 мільярдів євро, третій – 3 мільярди євро відповідно. У Брюсселі не відкидають, що навколо другого компоненту зможе об'єднатися і міжнародна спільнота, зокрема країни-партнери та міжнародні організації. Також триває робота щодо можливого використання російських активів для реконструкції України.

Після підписання угоди з Україною, Єврокомісія визначить контрольний термін виконання умов для надання допомоги. На відміну від чинних інструментів для держав-членів, у разі невиконання умов Комісія буде вираховувати відповідну суму з щоквартального платежу і переносити вперед.

Аудиторська рада буде слідкувати за недопущенням корупції

Опираючись на провідні позиції України серед корумпованих країн у минулому, механізм передбачатиме систему аудиту та контролю. Це безпрецедентний крок від Єврокомісії.

По перше, реформа аудиту та контролю буде необхідною умовою, передбаченою Планом. Крім того, Єврокомісія зможе перевіряти виконання проєктів, а також слідкувати за можливим зловживанням коштами.

Після укладання угоди Україна юридично буде зобов'язана забезпечити збір та доступ до даних про фізичних та юридичних осіб, які отримують фінансування на реалізацію заходів, передбачених Планом. Очікується, що Україна щорічно звітуватиме Комісії про прогрес, а також звітуватиме про витрачені кошти.

Натомість Єврокомісія звітуватиме перед Європарламентом та Європейською Радою раз на рік щодо ефективності використання Україною фінансової допомоги.

За словами високопосадовця, в ЄС цінують боротьбу України з корупцією, проте цей процес може зайняти більше часу.

Як ви знаєте, в Євросоюзі нульова толерантність до корупції та шахрайства з коштами бюджету ЄС. Звідси виникла ідея створення незалежної Аудиторської ради як додаткового інструменту. Аудиторська рада була б інстанцією, органом, де керівництво призначалося б Комісією і тільки Комісією з-поміж незалежних експертів у сфері аудиту та контролю,

– пояснив чиновник на умовах анонімності.

Аудиторська рада буде мати подвійну функцію:

охороняти гроші ЄС й простежувати їхній шлях аж до кінцевих бенефіціарів, консультувати у будь-яких системних питаннях Єврокомісію та українську владу.

Тепер цю пропозицію мають розглянути Європарламент та Європейська Рада. Паралельно із тим розпочнеться діалог з Україною, яка згодом має представити План із зазначенням реформ та інвестицій. Також Єврокомісія відкриє дискусії для залучення донорів до новоствореного механізму. У Брюсселі сподіваються, що цей механізм буде узгоджено якнайшвидше.

Конференція з відновлення України триватиме 2 дні