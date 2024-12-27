ЄС введе санкції проти російського "тіньового" флоту після інцидентів у Балтійському морі

ЄС планує ввести санкції проти російського "тіньового флоту" після інцидентів із пошкодженням підводних кабелів у Балтійському морі. Про це йдеться у заяві Єврокомісії та верховного представника ЄС із зовнішньої політики.

Санкції проти "тіньового" флоту

У грудні сталося декілька інцидентів за участі нафтових танкерів російського тіньового флоту, що пошкодили електричні кабелі в Балтійському морі, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Єврокомісії та верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики.

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У заяві Єврокомісії різко засуджується будь-яке навмисне пошкодження європейської критичної інфраструктури.

Виявлене судно належить до російського тіньового флоту, який становить загрозу безпеці та екології, а також слугує джерелом фінансування російського військового бюджету. Ми плануємо запровадити додаткові заходи, зокрема санкції, для протидії цьому флоту,

– зазначається у заяві.

У відповідь на ці інциденти Європейський Союз має намір посилити захист підводних кабелів. Заплановані заходи включають розширений обмін інформацією, впровадження новітніх технологій для виявлення загроз, удосконалення можливостей підводного ремонту та активізацію міжнародного співробітництва.

Що сталося в Балтійському морі

18 листопада було пошкоджено підводний кабель між Фінляндією та Німеччиною. Причини інциденту досі з'ясовуються.

2 грудня у Фінляндії пошкоджено волоконно-оптичний кабель, який з’єднує країну зі Швецією, що призвело до масштабних збоїв зв’язку.

25 грудня було виявлено несправності трьох підводних кабелів зв’язку між Естонією та Фінляндією.

Зауважте! Фінська влада також розслідує можливу причетність російського нафтового танкера, який належить до "тіньового флоту", до пошкодження електричного кабелю між Фінляндією та Естонією.