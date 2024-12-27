Санкции против "теневого" флота

В декабре произошло несколько инцидентов с участием нефтяных танкеров российского теневого флота, повредивших электрические кабели в Балтийском море, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Еврокомиссии и верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики.

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В заявлении Еврокомиссии резко осуждается любое умышленное повреждение европейской критической инфраструктуры.

Обнаруженное судно принадлежит к российскому теневому флоту, который представляет угрозу безопасности и экологии, а также служит источником финансирования российского военного бюджета. Мы планируем ввести дополнительные меры, в частности санкции, для противодействия этому флоту,

– отмечается в заявлении.

В ответ на эти инциденты Европейский Союз намерен усилить защиту подводных кабелей. Запланированные меры включают расширенный обмен информацией, внедрение новейших технологий для выявления угроз, совершенствование возможностей подводного ремонта и активизацию международного сотрудничества.

Что произошло в Балтийском море

18 ноября был поврежден подводный кабель между Финляндией и Германией. Причины инцидента до сих пор выясняются.

2 декабря в Финляндии поврежден волоконно-оптический кабель, соединяющий страну со Швецией, что привело к масштабным сбоям связи.

25 декабря были обнаружены неисправности трех подводных кабелей связи между Эстонией и Финляндией.

Обратите внимание! Финские власти также расследуют возможную причастность российского нефтяного танкера, который принадлежит к "теневому флоту", к повреждению электрического кабеля между Финляндией и Эстонией.