ЄС розширив санкції через депортацію українських дітей: у списку навіть президент

Європейський Союз розширив санкцї через незаконну депортацію та примусове переміщення українських дітей до Росії. Під обмеження потрапили 10 осіб і 17 організацій.

За що запровадили санкції

У понеділок, 28 вересня, Рада Європейського Союзу офіційно затвердила оновлений санкційний список, йдеться у пресрелізі.

Рішення стосується осіб та організацій, відповідальних за систематичну незаконну депортацію та примусове переміщення українських дітей до Російської Федерації та в межах тимчасово окупованих територій,

– зазначили в ЄС.

До "чорного" списку потрапили особи та організації, які причетні:

до систематичного вивезення українських дітей;

примусової асиміляції неповнолітніх;,

ідеологічної обробки та мілітаризованого виховання маленьких українців.

Кого торкнуться нові обмеження

Європейські санкції, зокрема, запровадили проти:

Комітету з туризму Москви;

двох російських компаній, які працюють у сфері дитячого відпочинку, туризму й розваг;

дитячих таборів і спортивних центрів у Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

За даними ЄС, вони організовували заходи, присвячені російській історії, військовим пам’ятним датам та військово-патріотичному вихованню.

Цікаво, що санкції дісталися навіть Північної Кореї. До списку внесли державний міжнародний дитячий табір "Сонгдовон" у КНДР, який допомагав Росії поширювати пропаганду серед вивезених підлітків.

Серед персоналій найгучнішим ім'ям став президент республіки Татарстан Рустам Мінніханов. ЄС звинувачує його у сприянні незаконному вивезенню українських дітей до таборів у Росії.

Разом із ним під санкції потрапили:

міністри освіти та спорту окупаційних адміністрацій, у тому числі так званої ДНР;

керівники шкіл, які займалися ідеологічною обробкою.

Активи усіх підсанкційних осіб та організацій заморозять. Громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи або економічні ресурси.

Для фізичних осіб зі списку також діє заборона на в’їзд до Євросоюзу та транзит через його територію.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія перетворила викрадення неповнолітніх на систему. За офіційними оцінками, агресор примусово перемістив понад 20 500 українських дітей.