Почему ввели санкции

В понедельник, 28 сентября, Рада Европейского Союза официально утвердила обновленный санкционный список, говорится в пресс-релизе.

Решение касается лиц и организаций, ответственных за систематическую незаконную депортацию и принудительное перемещение украинских детей в Российскую Федерацию и в пределах временно оккупированных территорий,

– отметили в ЕС.

В "черный" список попали лица и организации, причастные:

к систематическому вывозу украинских детей;

принудительной ассимиляции несовершеннолетних;

идеологической обработке и милитаризированному воспитанию маленьких украинцев.

Кого коснутся новые ограничения

Европейские санкции, в частности, введены против:

Комитета по туризму Москвы;

двум российским компаниям, работающим в сфере детского отдыха, туризма и развлечений;

детских лагерей и спортивных центров в России и на временно оккупированных территориях Украины.

По данным ЕС, они организовывали мероприятия, посвященные российской истории, военным памятным датам и военно-патриотическому воспитанию.

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Интересно, что санкции коснулись даже Северной Кореи. В список включили государственный международный детский лагерь "Сонгдовон" в КНДР, который помогал России распространять пропаганду среди вывезенных подростков.

Среди фигурантов самым громким именем стал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. ЕС обвиняет его в содействии незаконному вывозу украинских детей в лагеря в России.

Вместе с ним под санкции попали:

министры образования и спорта оккупационных администраций, в том числе так называемой ДНР;

руководители школ, занимавшиеся идеологической обработкой.

Активы всех лиц и организаций, подпадающих под санкции, будут заморожены. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.

Для физических лиц из списка также действует запрет на въезд в Евросоюз и транзит через его территорию.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Россия превратила похищение несовершеннолетних в систему. По официальным оценкам, агрессор принудительно переместил более 20 500 украинских детей.