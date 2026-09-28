Почему ввели санкции
В понедельник, 28 сентября, Рада Европейского Союза официально утвердила обновленный санкционный список, говорится в пресс-релизе.
Решение касается лиц и организаций, ответственных за систематическую незаконную депортацию и принудительное перемещение украинских детей в Российскую Федерацию и в пределах временно оккупированных территорий,
– отметили в ЕС.
В "черный" список попали лица и организации, причастные:
- к систематическому вывозу украинских детей;
- принудительной ассимиляции несовершеннолетних;
- идеологической обработке и милитаризированному воспитанию маленьких украинцев.
Кого коснутся новые ограничения
Европейские санкции, в частности, введены против:
- Комитета по туризму Москвы;
- двум российским компаниям, работающим в сфере детского отдыха, туризма и развлечений;
- детских лагерей и спортивных центров в России и на временно оккупированных территориях Украины.
По данным ЕС, они организовывали мероприятия, посвященные российской истории, военным памятным датам и военно-патриотическому воспитанию.
Интересно, что санкции коснулись даже Северной Кореи. В список включили государственный международный детский лагерь "Сонгдовон" в КНДР, который помогал России распространять пропаганду среди вывезенных подростков.
Среди фигурантов самым громким именем стал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. ЕС обвиняет его в содействии незаконному вывозу украинских детей в лагеря в России.
Вместе с ним под санкции попали:
- министры образования и спорта оккупационных администраций, в том числе так называемой ДНР;
- руководители школ, занимавшиеся идеологической обработкой.
Активы всех лиц и организаций, подпадающих под санкции, будут заморожены. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.
Для физических лиц из списка также действует запрет на въезд в Евросоюз и транзит через его территорию.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Россия превратила похищение несовершеннолетних в систему. По официальным оценкам, агрессор принудительно переместил более 20 500 украинских детей.