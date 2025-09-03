Что известно о новых санкциях?
В санкционный список попали восемь человек и три структуры, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление правительства Великобритании.
Среди них – Аймани Кадырова – президент "Фонда Ахмата Кадырова", который занимается программами перевоспитания украинских детей и подростков. Она – мать главы Чечни Рамзана Кадырова. Также среди лиц, против которых ввели санкции:
- заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева;
- министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков;
- командир полка чеченского спецназа Замид Чалаев;
- руководитель Федерального подросткового центра Валерий Майоров;
- чиновница министерства образования России Анастасия Аккуратова;
- заместитель так называемого "министра" труда и социальной защиты оккупированной Херсонщины Наталья Тищенко;
- Александр Гуров.
Также санкции ввели против молодежного "Движения первых" и организации "Волонтеры победы", а также самого "Фонда Ахмата Кадырова".
Это объявление британского правительства появилось на фоне того, что данные военной разведки свидетельствуют о том, что "Россия проводит длительную политику русификации на незаконно временно оккупированных территориях Украины, стремясь искоренить украинскую культурную идентичность и государственность".
Что известно о похищении украинских детей?
На сегодня более 19 500 украинских детей были принудительно перемещены или депортированы в Россию и на временно оккупированные территории Украины. Из них примерно 6 000 были перемещены в сеть лагерей перевоспитания. Попав туда, они подвергаются мероприятиям, направленным на подрыв их украинской идентичности и привитие пророссийских настроений.
Предыдущие санкции Великобритании
- В мае Великобритания расширила санкционный список против России и ввела новые санкции против физических лиц, организаций и судов теневого флота. Среди важных организаций, которые попали под ограничения, – Санкт-Петербургская валютная биржа.
- В июне стало известно, что Великобритания ввела что Великобритания ввела новые санкции против 10 организаций и 20 судов, включая нефтяные танкеры и компании, связанные с морским транспортом. Кроме того, известно, что Великобритания ввела санкции в отношении Главного управления глубоководных исследований Минобороны России.
- В августе Великобритания также ввела санкции против иранского нефтяного олигарха Хосейна Шамхани и связанных с ним компаний за поддержку дестабилизирующей деятельности в других странах. Шамхани и его сеть были ключевыми игроками в экспорте российской нефти, а также основали хедж-фонд с офисами в Лондоне, Дубае и Женеве.