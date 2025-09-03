Що відомо про нові санкції?

До санкційного списку потрапили вісім осіб і три структури, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву уряду Великої Британії.

Дивіться також Санкції працюють: Фрідман і Авен залишилися без сотень мільйонів дивідендів

Серед них – Аймані Кадирова – президентка "Фонду Ахмата Кадирова", який займається програмами перевиховання українських дітей та підлітків. Вона – мати глави Чечні Рамзана Кадирова. Також серед осіб, проти яких запровадили санкції:

заступниця прем'єр-міністра Татарстану Лейла Фазлєєва;

міністр у справах молоді Татарстану Рінат Садиков;

командир полку чеченського спецназу Замід Чалаєв;

керівник Федерального підліткового центру Валерій Майоров;

посадовиця міністерства освіти Росії Анастасія Аккуратова;

заступниця так званого "міністра" праці та соціального захисту окупованої Херсонщини Наталія Тищенко;

Олександр Гуров.

Також санкції запровадили проти молодіжного "Руху перших" і організації "Волонтери перемоги", а також самого "Фонду Ахмата Кадирова".

Це оголошення британського уряду з'явилося на тлі того, що дані воєнної розвідки свідчать про те, що "Росія проводить тривалу політику русифікації на незаконно тимчасово окупованих територіях України, прагнучи викорінити українську культурну ідентичність та державність".

Що відомо про викрадення український дітей? На сьогодні понад 19 500 українських дітей були примусово переміщені або депортовані до Росії та на тимчасово окуповані території України. З них приблизно 6 000 було переміщено до мережі таборів перевиховання. Потрапивши туди, вони піддаються заходам, спрямованим на підрив їхньої української ідентичності та прищеплення проросійських настроїв.

Попередні санкції Великої Британії