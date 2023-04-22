ЄС збирається запропонувати заборонити транзит багатьох товарів через Росію, – Bloomberg

Брюссель працює над створенням нового 11-го пакету санкцій проти Росії. У його межах пропонують заборонити транзит багатьох товарів через Росію.

Таким чином Євросоюз може спробувати "закрутити гайки" всім спробам обійти антиросійські санкції, впроваджені у попередніх пакетах. Однак мова не йде про абсолютно всі товари.

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Які товари можуть заборонити перевозити через Росію

За даними видання, запропонована заборона може поширюватися на численні технології та інші товари, включаючи декілька типів транспортних засобів. Однак джерела ЗМІ, які знайомі з питанням, кажуть, що мова не йде про повну заборону транзиту.

Причиною такого кроку стало те, що після введення нових пакетів санкції проти Росії, країна терористка знайшла шляхи для обходу санкцій. зокрема у Фінляндії та Естонії повідомляли про сплеск торгівлі з Центральною Азією, яка закуповувала товари, зокрема технології, які транспортували через Росію. Частина товарів залишався у росіян. Крім того, Росія отримує підсанкційні товари через реекспорт.

Саме тому Латвія, Литва, Естонія та Польща наполягають на забороні транзиту через Росію товарів, які можуть бути використані російською військовою, авіаційною та космічної промисловістю, а також товарів, які могли б сприяти збільшенню промислового потенціалу Москви.

За даними видання, загалом 11-ий санкційний пакет буде націлений на шляхи обходу попередніх санкцій. Також під удар можуть потрапити російські танкери та судна. Водночас щодо Росатома, ймовірно, згоди у ЄС немає, оскільки багато країн залежні від російського ядерного палива і не готові йти на такий крок.

США і союзники розглядають повну заборону експорту

Попри значну кількість введених санкцій проти Росії, з боку США та союзників ще залишається частина експорту до Росії. Через те та через пошук Кремлем шляхів обходу антиросійських санкцій "Велика сімка" обговорює можливість повну заборону експорту до Росії, що може стати сильним ударом по економіці країни-терористки.

Однак для втілення плану в життя потрібна згода усіх союзників, чого не так легко досягти. Крім того, за даними ЗМІ, у заборону експорту не входитимуть ліки та продукти харчування.