На тлі можливого зростання цін – у ЄС послаблюють правила щодо газу

Країни-члени Європейського Союзу досягли домовленості з Європейським парламентом про пом’якшення правил ЄС щодо заповнення газових сховищ. Це рішення ухвалено на тлі занепокоєнь, що попередні правила могли сприяти зростанню цін на енергію.

Правила щодо газу у Європі змінюються

Річ у тім, що правила зберігання газу були запроваджені у 2022 році, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Чи надовго: ціни на газ в Європі різко полетіли вниз

Вони мали гарантувати наявність резерву пального в країнах ЄС на зимовий період. Це набуло актуальності після того, як Росія скоротила постачання газу, що спричинило різке зростання цін у Європі.

У квітні уряди підтримали плани пом’якшити ці правила до початку зими,

– уточнили у матеріалі.

Причиною стали побоювання, що вимога заповнювати сховища до 90% до 1 листопада штучно підвищує ціни. Таким чином ринок отримує сигнал, що європейські покупці змушені закуповувати великі обсяги газу до цієї дати.

Угода ж дозволяє країнам-членам ЄС досягати цього показника у будь-який момент з 1 жовтня до 1 грудня. Тобто залежно від того, коли в країні починається сезон відбору газу зі сховищ.

Після досягнення рівня 90% більше не буде вимоги підтримувати саме такий рівень до 1 грудня,

– пояснили у Reuters.

Також країнам дозволено відхилятися від цільового показника на 10 відсоткових пунктів у разі складних ринкових умов. Наприклад, якщо є ознаки спекуляцій, які заважають економічно вигідному заповненню сховищ.

Європейському Союзу потрібні стабільні енергопостачання за доступними цінами, щоб процвітати. Зберігання газу є ключовим фактором нашої енергетичної безпеки та стабільності ринку. Воно також захищає нас від енергетичного шантажу та маніпуляцій з боку Росії,

– заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен.

Зауважте! На його думку, у нинішньому геополітичному контексті ця домовленість демонструє, що ЄС і надалі рішуче налаштований захищати своїх громадян і бізнес від ризику перебоїв у постачанні та стрибків цін.