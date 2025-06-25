Правила щодо газу у Європі змінюються
Річ у тім, що правила зберігання газу були запроваджені у 2022 році, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Вони мали гарантувати наявність резерву пального в країнах ЄС на зимовий період. Це набуло актуальності після того, як Росія скоротила постачання газу, що спричинило різке зростання цін у Європі.
У квітні уряди підтримали плани пом’якшити ці правила до початку зими,
– уточнили у матеріалі.
Причиною стали побоювання, що вимога заповнювати сховища до 90% до 1 листопада штучно підвищує ціни. Таким чином ринок отримує сигнал, що європейські покупці змушені закуповувати великі обсяги газу до цієї дати.
Угода ж дозволяє країнам-членам ЄС досягати цього показника у будь-який момент з 1 жовтня до 1 грудня. Тобто залежно від того, коли в країні починається сезон відбору газу зі сховищ.
Після досягнення рівня 90% більше не буде вимоги підтримувати саме такий рівень до 1 грудня,
– пояснили у Reuters.
Також країнам дозволено відхилятися від цільового показника на 10 відсоткових пунктів у разі складних ринкових умов. Наприклад, якщо є ознаки спекуляцій, які заважають економічно вигідному заповненню сховищ.
Європейському Союзу потрібні стабільні енергопостачання за доступними цінами, щоб процвітати. Зберігання газу є ключовим фактором нашої енергетичної безпеки та стабільності ринку. Воно також захищає нас від енергетичного шантажу та маніпуляцій з боку Росії,
– заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен.
Зауважте! На його думку, у нинішньому геополітичному контексті ця домовленість демонструє, що ЄС і надалі рішуче налаштований захищати своїх громадян і бізнес від ризику перебоїв у постачанні та стрибків цін.