Хочемо допомогти сирійському народу, – в ЄС скасували санкції проти Сирії

Європейський Союз скасував санкції проти Сирії, аби допомогти країні розвиватися. Посадовці ЄС обіцяють надалі підтримувати сирійців.

Про це пише 24 Канал з посиланням на віцепрезидентку Єврокомісії Каю Каллас.

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Сирія більше не має санкцій від ЄС

Кая Каллас офіційно повідомила, що Європейська комісія ухвалила рішення про скасування економічних санкцій проти Сирії. Для країни це можливість на відбудову.

Під час правління Асада на Сирію дійсно були накладені жорстокі санкції з боку Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Але після зупинення його режиму, інші країни дали Сирії шанс відновитися та стати кращою. Спочатку обмеження зняв американський лідер Дональд Трамп. Він ухвалив це рішення після спілкування з сирійським принцом. Тепер про скасування санкцій заявили й у ЄС.

Ми хочемо допомогти сирійському народу відбудувати нову, інклюзивну та мирну Сирію,

– написала Кая Каллас.

Протягом 14 років ЄС підтримував сирійський народ та надавав усебічну допомогу. Зараз Союз обіцяє продовжувати це робити.

Нагадаємо, режим Башара Асада в Сирійській Республіці повалили 8 грудня 2024 року. Він почав руйнуватися під час наступу опозиції країни, що стартував 27 листопада. Бойовики захопили кілька сирійських міст та дійшли до столиці – Дамаска. Після цього Асад втік з країни, а його жорстоке правління закінчилося.