ЄС зняв санкції з двох важливих бізнесменів: вони пов'язані з Лукашенко

Євросоюз зняв санкції з двох важливих бізнесменів. Йдеться про Михайла Гуцерієва та Віктора Шевцова.

Чому та коли ЄС зняв санкції з двох важливих осіб

Інформацію про виключення з санкційного списку можна знайти у документі, опублікованому в Офіційному журналі ЄС, про що пише білоруський портал "Зеркало".

Наголошується, що Євросоюз виключив Гуцерієва та Шевцова із санкційного списку ще 13 жовтня – на підставі пропозиції верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки. Вказано, що обмеження були зняті за "результатами оцінки відповідних обставин". Про це зазначено на сайті ЄС.

"Зеркало" нагадує, що Михайла Гуцерієва внесли до санкційного списку в грудні 2021 року. Ймовірно, що причиною стали тісні зв’язки з Олександром Лукашенком.

Віктор Шевцов перебував під санкціями із серпня 2024 року – через звинувачення в отриманні вигоди від монопольного становища на ринку виробництва захисних голограм.

Бізнесмени оскаржили ці рішення в судах. Зрештою перемога залишилася на боці Гуцерієва та Шевцова.

Річ у тім, що ще у вересні 2023 року Суд ЄС відхилив позов Гуцерієва. А в травні 2025 року знову відмовився зняти з нього обмеження.

Проте вже у травні 2026 року Суд задовольнив вимоги бізнесмена.

Віктор Шевцов також раніше домагався скасування обмежень. І у червні знову подав позов до європейського суду.

Нагадаємо про можливе зняття санкцій з цих двох осіб. Про це писав журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. Він зазначив, що вони виграли кілька судових справ у судах ЄС.

Водночас раніше ЄС зняв санкції з Усманова та Фрідмана. Та повертати їх до санкційного списку Європа не планує.