Почему и когда ЕС снял санкции с двух важных лиц

Информацию об исключении из санкционного списка можно найти в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС, о чем пишет белорусский портал "Зеркало".

Отмечается, что Евросоюз исключил Гуцериева и Шевцова из санкционного списка еще 13 октября – на основании предложения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Указано, что ограничения были сняты по "результатам оценки соответствующих обстоятельств". Об этом говорится на сайте ЕС.

"Зеркало" напоминает, что Михаил Гуцериев был внесен в санкционный список в декабре 2021 года. Вероятно, причиной стали тесные связи с Александром Лукашенко.

Виктор Шевцов находился под санкциями с августа 2024 года – из-за обвинений в извлечении выгоды из монопольного положения на рынке производства защитных голограмм.

Бизнесмены обжаловали эти решения в судах. В итоге победа осталась на стороне Гуцериева и Шевцова.

Дело в том, что еще в сентябре 2023 года Суд ЕС отклонил иск Гуцериева. А в мае 2025 года вновь отказался снять с него ограничения.

Однако уже в мае 2026 года Суд удовлетворил требования бизнесмена.

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Виктор Шевцов также ранее добивался отмены ограничений. И в июне вновь подал иск в европейский суд.

Напомним, что речь идет о возможном снятии санкций с этих двух лиц. Об этом писал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. Он отметил, что они выиграли несколько судебных дел в судах ЕС.

В то же время ранее ЕС снял санкции с Усманова и Фридмана. Однако возвращать их в санкционный список Европа не планирует.