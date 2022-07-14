Євро став дешевше за долар вперше за останніх 20 років
Джерело:Reuters
Долар зріс до 20-річного максимуму, а євро опустився нижче паритету стосовно долара. Таким чином долар став дорожчим за євро вперше від грудня 2002 року. Інфляція – першопричина такої ситуації.
Чому євро дешевший за долар
Євро впав на 0,4% до мінімуму в 0,9998 долара. Починаючи з впровадження євро у 1999 році, валюта перебувала нижче за паритет до долара нетривалий час. Востаннє це було між 1999 й 2002 роками, коли у жовтні 2000 року курс євро впав до рекордно низького рівня 0,82 долара.
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Головний інвестиційний директор Independent Advisor Alliance Кріс Заккареллі зауважив, що однією з причин того, що долар подорожчав відносно євро є інфляція в США.
Сьогодні ранкова цифра приголомшливо висока. Це вище, ніж очікувалося, і свідчить про те, що інфляція швидко рухається в неправильному напрямку,
– резюмував Кріс Заккареллі.
Пришвидшення темпів інфляції у США
Індекс споживчих цін (індекс CPI) у США в червні прискорився до 9,1% річних, а у місячному вираженні зростання склало 1,3%, про що повідомило Бюро статистики праці США. Таким чином інфляція оновила 40-річні показники.
Зростання базового індексу, котре не включає продукти харчування та енергоносії, зафіксовано на рівні 5,9%. Це вище за консенсус, який передбачав 5,7%. У місячному вираженні зростання склало 0,7%, перевищивши очікувані 0,6%. Найшвидше у червні зростали ціни на енергоносії – на 41,6%. Продукти подорожчали на 10,4% річних.
Аналітики очікували, що інфляція у річному вираженні в США за результатами червня прискориться до 8,8%, у місячному — до 1,1%. Нагадаємо, що у травні інфляція становила 8,6% річних.
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