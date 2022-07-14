Почему евро дешевле доллара

Евро упал на 0,4% до минимума в 0,9998 доллара. Начиная с введения евро в 1999 году, валюта находилась ниже паритета к доллару непродолжительное время. В последний раз это было между 1999 и 2002 годами, когда в октябре 2000 года курс евро упал до рекордно низкого уровня в 0,82 доллара.

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Главный инвестиционный директор Independent Advisor Alliance Крис Заккарелли отметил, что одной из причин того, что доллар подорожал по отношению к евро, является инфляция в США. Сегодня утренняя цифра потрясающе высока. Это выше, чем ожидалось, и свидетельствует о том, что инфляция быстро двигается в неправильном направлении.

– резюмировал Крис Заккарелли. Ускорение темпов инфляции в США Индекс потребительских цен (индекс CPI) в США в июне ускорился до 9,1% годовых, а в месячном выражении рост составил 1,3%, о чем сообщило Бюро статистики труда США. Таким образом, инфляция обновила 40-летние показатели. Рост базового индекса, не включающий продукты питания и энергоносители, зафиксирован на уровне 5,9%. Это выше консенсуса, который предполагал 5,7%. В месячном выражении рост составил 0,7%, превысив ожидаемые 0,6%. Быстрее всего в июне росли цены на энергоносители – на 41,6%. Продукты подорожали на 10,4% годовых. Аналитики ожидали, что инфляция в годовом выражении в США по результатам июня ускорится до 8,8%, в месячном – до 1,1%. Напомним, что в мае инфляция составила 8,6% годовых.

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