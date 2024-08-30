Які курси встановив НБУ в останній день літа

Нацбанк продовжує опускати долар та євро в ціні. Перемога за найсуттєвіший спад дісталася євро, яке втратило 17 копійок. На початку вересня очікується, що валюти знову втратять чимало.

Офіційний курс 30 серпня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,19 гривні. Тобто ціна валюти впала на 6 копійок.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,70 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти впала на 17 копійок.

Станом на 2 вересня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,05 гривні,

євро – 45,50 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 30 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,03 гривні , а продаж – 41,48 гривні .

купівля – , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 41,10 гривні , а продаж – 41,40 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,33 гривні, а продаж – 41,42 гривні.

Що буде з доларом та євро на початку осені

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у перший місяць осені можливий рух до зростання курсових показників.

Нагадуємо! Зміни курсів валют стане об’єктивною відповіддю на зростання інфляції, адже за 2024 року інфляція може скласти 8,5%.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Однак, як це спостерігається від початку року, жодні зміни не будуть різкими, руйнівними, зі збереженням поперемінних трендів з висхідного на спадний і навпаки.

Цікаво, що Лєсовий прогнозує офіційний курс долара у вересні на рівні 41,3 – 41,8 гривні за долар. Водночас допустимий коридор валютних змін буде:

41,2 – 42 гривні за долар на міжбанку;

41,2 – 42,2 гривні за долар на готівковому ринку.