Официальный курс 30 августа
По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,19 гривны. То есть цена валюты упала на 6 копеек.
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Официальный курс евро зато составляет 45,70 гривны. Соответственно, цена этой валюты упала на 17 копеек.
По состоянию на 2 сентября, курс от НБУ будет такой:
- доллар – 41,05 гривны,
- евро – 45,50 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 30 августа курс доллара на наличном рынке составлял:
- В банках: покупка – 41,03 гривны, а продажа – 41,48 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 41,10 гривны, а продажа – 41,40 гривны.
- На черном рынке: покупка – 41,33 гривны, а продажа – 41,42 гривны.
Что будет с долларом и евро в начале осени
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в первый месяц осени возможно движение к росту курсовых показателей.
Напоминаем! Изменения курсов валют станет объективным ответом на рост инфляции, ведь за 2024 года инфляция может составить 8,5%.
Однако, как это наблюдается с начала года, никакие изменения не будут резкими, разрушительными, с сохранением попеременных трендов с восходящего на нисходящий и наоборот.
Интересно, что Лесовой прогнозирует официальный курс доллара в сентябре на уровне 41,3 – 41,8 гривны за доллар. В то же время допустимый коридор валютных изменений будет:
- 41,2 – 42 гривны за доллар на межбанке;
- 41,2 – 42,2 гривны за доллар на наличном рынке.