Официальный курс 30 августа

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,19 гривны. То есть цена валюты упала на 6 копеек.

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Официальный курс евро зато составляет 45,70 гривны. Соответственно, цена этой валюты упала на 17 копеек.

По состоянию на 2 сентября, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,05 гривны,

евро – 45,50 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 30 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,03 гривны , а продажа – 41,48 гривны .

покупка – , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 41,10 гривны , а продажа – 41,40 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,33 гривны, а продажа – 41,42 гривны.

Что будет с долларом и евро в начале осени

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в первый месяц осени возможно движение к росту курсовых показателей.

Напоминаем! Изменения курсов валют станет объективным ответом на рост инфляции, ведь за 2024 года инфляция может составить 8,5%.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Однако, как это наблюдается с начала года, никакие изменения не будут резкими, разрушительными, с сохранением попеременных трендов с восходящего на нисходящий и наоборот.

Интересно, что Лесовой прогнозирует официальный курс доллара в сентябре на уровне 41,3 – 41,8 гривны за доллар. В то же время допустимый коридор валютных изменений будет:

41,2 – 42 гривны за доллар на межбанке;

41,2 – 42,2 гривны за доллар на наличном рынке.

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