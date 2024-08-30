Офіційний курс 30 серпня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,19 гривні. Тобто ціна валюти впала на 6 копійок.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,70 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти впала на 17 копійок.

Станом на 2 вересня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,05 гривні,

євро – 45,50 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 30 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,03 гривні , а продаж – 41,48 гривні .

купівля – , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 41,10 гривні , а продаж – 41,40 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,33 гривні, а продаж – 41,42 гривні.

Що буде з доларом та євро на початку осені

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у перший місяць осені можливий рух до зростання курсових показників.

Нагадуємо! Зміни курсів валют стане об’єктивною відповіддю на зростання інфляції, адже за 2024 року інфляція може скласти 8,5%.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Однак, як це спостерігається від початку року, жодні зміни не будуть різкими, руйнівними, зі збереженням поперемінних трендів з висхідного на спадний і навпаки.

Цікаво, що Лєсовий прогнозує офіційний курс долара у вересні на рівні 41,3 – 41,8 гривні за долар. Водночас допустимий коридор валютних змін буде:

41,2 – 42 гривні за долар на міжбанку;

41,2 – 42,2 гривні за долар на готівковому ринку.

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