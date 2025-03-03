НБУ суттєво опустив євро
- НБУ знизив офіційний курс євро на 38 копійок до 43,11 гривні, а долар на 8 копійок до 41,43 гривні.
- На 4 березня курс долара складе 41,59 гривні, а євро – 43,54 гривні.
За вихідні долар та євро від НБУ подешевшали. Якщо долар втратив до 10 копійок, то євро майже 40 копійок. Однак такий спад європейської валюти тимчасовий, завтра, 4 березня, регулятор поверне валюту у звичний для неї ціновий діапазон.
Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,43 гривні. Тобто ціна валюти впала на 8 копійок проти 28 лютого. Офіційний курс євро натомість становить 43,11. Тобто ціна впала на 38 копійок.
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Станом на 4 березня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,59 гривні,
- євро – 43,54 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 3 березня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,30 гривні, продаж – по 41,84 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,85 гривні, продаж – по 41,90 гривні,
- в обмінниках: купівля – 41,50 гривні, продаж – 41,95 гривні.
Прогноз курсу у березні
Як розповів для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, на ситуацію на валютному ринку у березні впливатиме чимало факторів, як-от потреба у закупівлі газу до сховищ та імпорту електроенергії, підготовка до посівної, невизначеність з політичним переговорним процесом тощо.
На березень вважаю, що ми повернемося до курсу 42 – 43 гривні за валюту.
Крім того, у бюджеті на 2025 рік курс долара закладений на рівні 45 гривень. Цей показник надалі залишається на цьому ж рівні навіть попри зовнішню допомогу.
Зауважте! Від курсу долара, який закладений у бюджету, залежать бюджетні витрати, через які фінансується армія. Річ у тім, що якщо курс нижче, то Україна недоотримує кошти від зовнішніх економічних операцій, від мит та акцизів, які прив'язані до курсу.