Євро подешевшав, а долар – без змін: курс валют в обмінниках і на чорному ринку 15 липня

Курс євро до гривні знизився 15 липня, долар залишився без змін. Детальніше про готівковий курс валют 15 липня, розповідаємо далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 15 липня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 37 гривень за долар при купівлі (без змін). Тоді як продають валюту в банках за 37,70 гривень за долар (-10 копійок).

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Євро банки купують за 36,83 гривні (-7 копійок), а продають в середньому за 37,80 гривні за євро (-15 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,27 гривні (-24 копійки), а продають – за 37,50 гривні (-19 копійок), за даними finance.ua.

(-24 копійки), а продають – за (-19 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 37,29 гривні (-27 копійок) та продаж – 37,61 гривні (-17 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,40 гривні (-4 копійки), а продаж – 37,54 гривні (-11 копійок).

(-4 копійки), а продаж – (-11 копійок). Євро продають по 37,35 гривні (-15 копійок), а купують за 37,60 гривні (-20 копійок).

Що потрібно знати українцям про фінансову ситуацію

У липня міжнародні резерви скоротились до 2,34 мільярда доларів. Головна причина — продаж валюти регулятором на міжбанку.

Друк валюти" та продаж держоблігацій (ОВДП) – найбільше джерело фінансування бюджету з початку війни.

Інфляція в Україні у червні пришвидшилась до 21,5% річних проти 18% у травні. Це було зумовлене шоками пропозиції, спричиненими повномасштабною війною, пояснив регулятор.

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