Курс валют в банках

По данным "Минфина", 15 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 37 гривен за доллар при покупке (без изменений). В то время как продают валюту в банках за 37,70 гривен за доллар (-10 копеек).

Читайте также Почему инвестору важно быть активным в соцсетях

Евро банки покупают за 36,83 гривны (-7 копеек), а продают в среднем за 37,80 гривны за евро (-15 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 37,27 гривны (-24 копейки), а продают – за 37,50 гривны (-19 копеек), по данным finance.ua.

(-24 копейки), а продают – за (-19 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 37,29 гривны (-27 копеек) и продажа – 37,61 гривны (-17 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,40 гривны (-4 копейки), а продажа – 37,54 гривны (-11 копеек).

(-4 копейки), а продажа – (-11 копеек). Евро продают по 37,35 гривны (-15 копеек), а покупают по 37,60 гривны (-20 копеек).

Что нужно знать украинцам о финансовой ситуации

В июле международные резервы сократились до 2,34 миллиарда долларов. Главная причина – продажа валюты регулятором на межбанке.

Печать валюты и продажа гособлигаций (ОВГЗ) – крупнейший источник финансирования бюджета с начала войны.

Инфляция в Украине в июне ускорилась до 21,5% годовых против 18% в мае. Это было обусловлено шоками предложения, вызванными полномасштабной войной, объяснил регулятор.

Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.

Достойно внимания – Фурса рассказал почему подскочил доллар и что будет с курсом валют: смотрите видео