Курс валют в банках
По данным "Минфина", 15 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 37 гривен за доллар при покупке (без изменений). В то время как продают валюту в банках за 37,70 гривен за доллар (-10 копеек).
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Евро банки покупают за 36,83 гривны (-7 копеек), а продают в среднем за 37,80 гривны за евро (-15 копеек);
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 37,27 гривны (-24 копейки), а продают – за 37,50 гривны (-19 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 37,29 гривны (-27 копеек) и продажа – 37,61 гривны (-17 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,40 гривны (-4 копейки), а продажа – 37,54 гривны (-11 копеек).
- Евро продают по 37,35 гривны (-15 копеек), а покупают по 37,60 гривны (-20 копеек).
Что нужно знать украинцам о финансовой ситуации
- В июле международные резервы сократились до 2,34 миллиарда долларов. Главная причина – продажа валюты регулятором на межбанке.
- Печать валюты и продажа гособлигаций (ОВГЗ) – крупнейший источник финансирования бюджета с начала войны.
- Инфляция в Украине в июне ускорилась до 21,5% годовых против 18% в мае. Это было обусловлено шоками предложения, вызванными полномасштабной войной, объяснил регулятор.
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