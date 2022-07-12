Почему ускорилась инфляция

В НБУ объяснили, что ускорение инфляции, прежде всего, обусловлено шоками предложения, вызванными полномасштабной войной. Речь идет о:

нарушение цепей поставки,

сокращение предложения отдельных товаров,

увеличение издержек бизнеса,

физическое разрушение мощностей и инфраструктуры в результате террористических действий России и оккупации отдельных территорий.

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Фиксация официального курса гривни к доллару США и тарифам на газ и тепло, а также частичное налаживание поставок продукции сдерживали рост цен,

– поделился регулятор.

Цены в июне выросли

Ухудшение инфляционных ожиданий также давило на цены, в частности из-за роста спроса на товары долгосрочного использования. Базовая инфляция в июне ускорилась с 13,8% до 15,2% годовых.

Как изменились цены для разных групп товаров

Обработанные продовольственные товары выросли до 21,5% годовых. Речь идет о мясных и рыбных продуктах, масле, маргарине, мучных изделиях и безалкогольных напитках. В то же время рост цен на подсолнечное масло замедлился из-за большего предложения из-за ограниченных возможностей экспорта.

выросли до 21,5% годовых. Речь идет о мясных и рыбных продуктах, масле, маргарине, мучных изделиях и безалкогольных напитках. В то же время рост цен на подсолнечное масло замедлился из-за большего предложения из-за ограниченных возможностей экспорта. Сырые продукты питания – до 36,1% годовых.

– до 36,1% годовых. Административно-регулируемые цены – до 14,8% годовых.

– до 14,8% годовых. Стоимость услуг – на 14,3% годовых. Под влиянием высокого спроса в относительно безопасных регионах дорожала аренда жилья. А вот стоимость услуг гостиниц и пансионатов росла более низкими темпами, учитывая сложности туристического сезона.

– на 14,3% годовых. Под влиянием высокого спроса в относительно безопасных регионах дорожала аренда жилья. А вот стоимость услуг гостиниц и пансионатов росла более низкими темпами, учитывая сложности туристического сезона. Непродовольственные товары – до 9,2% годовых. В июне росли цены на товары для дома, электроники, автомобили, фармацевтические товары и товары для личного ухода.

Почему росли цены на продовольственные и непродовольственные товары Из-за удорожания энергоносителей и нарушения цепей поставок ускорился рост цен на продовольственные товары. Удорожание непродовольственных товаров связано с постепенным возвращением граждан в свои места жительства и ограниченным предложением товаров из-за логистических проблем. Как изменились цены в июне: что подорожало больше всего Обратите внимание! Рост цен на топливо в НБУ объяснили дефицитом на внутреннем рынке и его высокой стоимостью на мировых рынках. В июне оно подорожало до 90,9% годовых.

Что такое инфляция

Инфляция – это рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы, объясняют в НБУ . Заметьте, что чем выше ее уровень в стране – тем большую угрозу он несет для экономики.

В странах с развитой экономикой под ценовой стабильностью считают поддержку инфляции на уровне от 1 до 3% годовых.

Для стран с развивающимися рынками в пределах от 4 до 8% годовых.

До войны целевой уровень инфляции в Украине был на уровне 5% годовых.

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