Курс євро досягнув історичного максимуму

Нацбанк встановив курс європейської валюти вперше в історії на рівні у понад 46 гривень. Втім очікується, що новий показник триматиметься не довго й завтра дещо опуститься.

Офіційний курс 27 серпня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,35 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 13 копійок.

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Офіційний курс євро натомість становить 46,18 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти виросла на 34 копійок.

Станом на 28 серпня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,30 гривні,

євро – 46,10 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 27 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,15 гривні , а продаж – 41,15 гривні .

купівля – , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 40,80 гривні , а продаж – 41,58 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,40 гривні, а продаж – 41,50 гривні.

Прогноз курсу на тиждень

За словами банкірки Анни Золотько для 24 Каналу, до кінця цього тижня долар може подорожчати.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Це через початок періоду виплат зарплат українцям.

Важливо додати, що перед завершенням шкільних канікул батькам потрібно більше гривневої ліквідності для підготовки дітей. А це означає, що вплив "зарплатного" чинника буде обмеженим.

Зверніть увагу! Вартість долара на готівковому ринку буде в діапазоні 41,30 – 41,70 гривні за долар.