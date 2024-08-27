Официальный курс 27 августа
По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,35 гривны. То есть цена валюты выросла на 13 копеек.
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Официальный курс евро вместо этого составляет 46,18 гривны. Соответственно, цена этой валюты выросла на 34 копеек.
По состоянию на 28 августа, курс от НБУ будет такой:
- доллар – 41,30 гривны,
- евро – 46,10 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 27 августа курс доллара на наличном рынке составлял:
- В банках: покупка – 41,15 гривны, а продажа – 41,15 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 40,80 гривны, а продажа – 41,58 гривны.
- На черном рынке: покупка – 41,40 гривны, а продажа – 41,50 гривны.
Прогноз курса на неделю
По словам банкира Анны Золотько для 24 Канала, до конца этой недели доллар может подорожать.
Это из-за начала периода выплат зарплат украинцам.
Важно добавить, что перед завершением школьных каникул родителям нужно больше гривневой ликвидности для подготовки детей. А это означает, что влияние "зарплатного" фактора будет ограниченным.
Обратите внимание! Стоимость доллара на наличном рынке будет в диапазоне 41,30 – 41,70 гривны за доллар.