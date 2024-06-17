Офіційні валюти дешевшають: скільки втратили євро та долар

Офіційний курс долара втратив декілька копійок за вихідні. У той час євро подешевшало на рекордну 41 копійку. Завтра вартість валют лише трішки зміниться в ціні.

Офіційний курс 17 червня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,64 гривні за долар. Вартість долара впала на 5 копійок проти 14 червня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,47 гривні, що на 41 копійку менше, ніж було минулого тижня.

Який буде офіційний курс долара та євро 18 червня:

долар – 40,64 гривні,

євро – 43,53 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 17 червня травня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,52 гривні , а продаж – 41,05 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,72 гривні , а продаж – 41,17 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,96 гривні, а продаж – 41,06 гривні.

Чого чекати від курсу цього тижня

Банкірка Анна Золотько розповідає для 24 Каналу, що обсяг інтервенцій Нацбанку, який зменшився попереднього тижня, знову збільшився – до 898 мільйонів доларів.

Минулого тижня максимальні котирування було досягнуто в четвер. Тоді курс долара сягнув рекордного показника.

Золотько пояснює, що чимало фінансистів прогнозували такий крок від регулятора.

Анна Золотько Керівниця казначейського департаменту Unex Bank Проте зростання фундаментального тиску на цінову стабільність залишали достатньо простору для сумнівів. Відтак для частини ринку зниження облікової ставки стало неочікуваним й могло тимчасово посилити попит на валюту.

Водночас на готівковому ринку відгук на коливання курсу на ринку був стриманим – протягом всього тижня вартість готівкового долара коливалася у вузькому коридорі 40,80 – 41,0 гривні за долар.

Очікується, що цього тижня відбудеться помірне зниження попиту на іноземну валюту у всіх сегментах ринку.

Курс американського долара у готівковому сегменті коливатиметься від 40,7 до 41,3 гривні за долар,

– додає банкірка.

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