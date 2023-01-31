Курс євро росте: чого очікувати від валюти до кінця зими

Курс євро до кінця зими може продовжити зростати через зміцнення за парою долар до євро. Разом з тим експерт прогнозує стабільну курсову динаміку.

Готівковий ринок

Січень був досить спокійним для готівкового ринку, попри те, що зазвичай великі витрати бюджетів наприкінці грудня сприяють збільшенню попиту на валюту, розповідає в коментарі 24 Каналу економічний експерт Данило Монін. Разом з тим зауважує, що цього особливо не сталось.

До теми Долар буде стабільним: за скільки можна буде купити валюту цього тижня

Данило Монін Економічний експерт Купівля бізнесом та населенням валюти, яка оцінюється за підсумками січня близько 2,8 мільярдів доларів – навіть менша за грудневі. При цьому Україні ЄС надав 3 мільярди євро у формі кредиту, а США – грант у розмірі 676 мільйонів доларів. Що із запасом перекриває втрати валюти.

На думку експерта, міжнародні резерви вийдуть до позначки 30 мільярдів доларів, що буде навіть вищим ніж на 1 лютого 2022 року. Відповідно девальваційних настроїв для гривні не проглядається. До того ж він нагадує, що НБУ поки пообіцяв тримати офіційний курс на поточному рівні у 36,57 гривні за долар.

Яким буде курс до кінця зими

Тому в цілому оцінюю, що в лютому залишатиметься досить стабільна курсова ситуація. При цьому курс євро може трохи зрости у зв'язку з його зміцненням за парою долар/євро, коли євро зміцнився з 1,07 до 1,09 за долар. Очікується, що до кінця зими євро вийде до позначки 1,10 – 1,11 за долар, що відповідно дещо збільшить вартість євро в обмінних пунктах,

– прогнозує експерт.

Готівковий курс 30 січня