Офіційне євро обвалилося в ціні

Нацбанк за останню добу опустив європейську валюту на майже 30 копійок в ціні. Долар також подешевшав, але спад становив лише 6 копійок від попередньої ціни.

Офіційний курс 24 жовтня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,27 гривні. Тобто ціна валюти впала на 6 копійок проти 23 жовтня.

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Офіційний курс євро натомість становить 44,43 гривні. Тобто, ціна впала на 27 копійок.

Станом на 25 жовтня курс НБУ буде такий:

долар – 41,26 гривні,

євро – 44,54 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 24 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,10 гривні, продаж – по 41,55 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,50 гривні, продаж – по 41,55 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 40,84 гривні, продаж – 41,54 гривні.

Чи буде курс валют вищим в останній тиждень осені

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що останній день жовтня офіційний курс долара застигне на позначці 41,3 – 41,5 гривні. Відтак це означатиме, що за вересень-жовтень курс виріс в середньому на 1%.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Водночас за цей же період зростання інфляції сумарно може скласти близько 2 – 2,5%. У 2024 році цей показник загалом сягне 8,3 – 8,5%.

За словами Лєсового, що зараз на ринку комфортні умови. Крім того, будь-які можливі відповіді курсу на тиск інфляції будуть гаситися регулятором.