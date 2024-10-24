Официальный курс 24 октября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,27 гривны. То есть цена валюты упала на 6 копеек против 23 октября.

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Официальный курс евро зато составляет 44,43 гривны. То есть, цена упала на 27 копеек.

По состоянию на 25 октября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,26 гривны,

евро – 44,54 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 24 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,10 гривны, продажа – по 41,55 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,50 гривны, продажа – по 41,55 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 40,84 гривны, продажа – 41,54 гривны.

Будет ли курс валют выше в последнюю неделю осени

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу рассказал, что последний день октября официальный курс доллара застынет на отметке 41,3 – 41,5 гривны. Поэтому это будет означать, что за сентябрь-октябрь курс вырос в среднем на 1%.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В то же время за этот же период рост инфляции суммарно может составить около 2 – 2,5%. В 2024 году этот показатель в целом достигнет 8,3 – 8,5%.

По словам Лесового, что сейчас на рынке комфортные условия. Кроме того, любые возможные ответы курса на давление инфляции будут гаситься регулятором.