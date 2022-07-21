Євро відійшло від психологічної позначки: курс валют на 21 липня

Офіційний курс гривні зміцнився щодо євро та інших валют. Яку ціну євро, польського злотого та британського фунта стерлінга встановив НБУ 21 липня, читайте далі.

Офіційний курс валют

У четвер, 21 липня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 29,81 гривні за євро, що на 19 копійок менше, ніж попереднього банківського дня. Відтак євро віддалилося від позначки 30 якої досягло вчора.

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Польський злотий теж подешевшав – на 7 копійок до 6,23 гривні за злотий. Британський фунт стерлінгів впав в ціні на 14 копійок і коштує 35,02 гривні.

Нагадаємо, що з 24 лютого курс долара зафіксований на рівні 29,25 гривні. Відповідно курси євро, злотого та інших валют щодо гривні вираховуються з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

Тож фактично офіційні курси зараз не залежать від ситуації в Україні, а лише від ситуації на глобальному валютному ринку. Щоб розуміти, в якому становищі українська гривня, краще брати до уваги ситуацію на готівковому ринку.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 4 липня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 35,89 гривні, продаж – 36,86 гривні.

Євро: покупка – 36,33 гривні, продаж – 37,38 гривні.

Злотий: покупка – 7,63 гривні, продаж –7,82 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 43,00 гривні, продаж – 46,00 гривні.

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