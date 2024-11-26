Євро подорожчало на майже 50 копійок за добу

Після того, як НБУ різко опустив європейську валюту, станом на 26 листопада ціна євро сягнула на майже 50 копійок. Американська валюта також подорожчала, але не так суттєво.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,43 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 12 копійок проти 25 листопада. Офіційний курс євро натомість становить 43,47 гривні. Тобто, ціна виросла на 48 копійок.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Станом на 27 листопада курс НБУ буде такий:

долар – 41,50 гривні,

євро – 43,68 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 26 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,20 гривні, продаж – по 41,70 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,71 гривні, продаж – по 41,75 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 41,25 гривні, продаж – 41,85 гривні.

По скільки буде долар цього тижня

За прогнозами банкірки Анни Золотько для 24 Каналу, цього тижня у готівковому ринку американська валюта буде на рівні від 41,50 гривні до 41,80 гривень за долар.

Крім того, Золотько нагадала, що минулого тижня котирування у безготівковому сегменті опустилися до рівня 41,20 гривень за долар. Втім це не сильно позначилося на готівковий курс, адже там діапазон тримався на рівні 41,5 – 41,65 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank На кінець цього тижня припадає перехідна дата – період сплати зарплат. Це призведе до додаткового попиту на валюту з боку населення.

Водночас цього місяця попит буде значно слабшим через сезон розпродажів у "чорну п’ятницю". Чимало українців відкладали відносно великі покупки на це й час і потребуватимуть гривню для реалізації цих планів.