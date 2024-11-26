Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,43 гривны. То есть цена валюты выросла на 12 копеек против 25 ноября. Официальный курс евро в свою очередь составляет 43,47 гривны. То есть, цена выросла на 48 копеек.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

По состоянию на 27 ноября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,50 гривны,

евро – 43,68 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 26 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,70 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,71 гривны, продажа – по 41,75 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 41,25 гривны, продажа – 41,85 гривны.

По сколько будет доллар на этой неделе

По прогнозам банкира Анны Золотько для 24 Канала, на этой неделе на наличном рынке американская валюта будет на уровне от 41,50 гривны до 41,80 гривен за доллар.

Кроме того, Золотько напомнила, что на прошлой неделе котировки в безналичном сегменте опустились до уровня 41,20 гривен за доллар. Впрочем это не сильно сказалось на наличный курс, ведь там диапазон держался на уровне 41,5 – 41,65 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На конец этой недели приходится переходная дата – период уплаты зарплат. Это приведет к дополнительному спросу на валюту со стороны населения.

В то же время в этом месяце спрос будет значительно слабее из-за сезона распродаж в "черную пятницу". Многие украинцы откладывали относительно крупные покупки на это время и будут нуждаться в гривне для реализации этих планов.