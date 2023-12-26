Сотні мільярдів євро: яка вартість євроінтеграції України для ЄС

Після рішення Європейської ради відкрити переговорний процес для України почалися дискусії про те, як зробити це фінансово вигідно як для України, так і для ЄС. The German Economic Institute провів дослідження.

За наявними даними, розширення ЄС шістьма країнами обійдеться майже в 260 мільярдів євро. З цієї суми – 186 мільярдів євро – припадають на Україну.

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Про це повідомив The German Economic Institute, приватна дослідницька установа з економіки. Він прорахував те, як на ЄС вплине приєднання нових країн, зокрема, України.

На що звертають увагу

Держава з великим населенням, чималими сільськогосподарськими угіддями, як Україна, зможе отримати значні фінансові вливання з бюджету Євросоюзу, що однозначно насторожує як великі, так і малі за розміром економіки ЄС.

Поточні оцінки, з урахуванням наслідків війни, припускають, що нинішнє населення України становить – 31 мільйон осіб, а площа території налічує 52,1 мільйона гектарів.

Водночас за оцінками Світового банку:

чисельність населення – 43,8 мільйона осіб ;

; площа орних земель становила у 2021 році - 32,9 мільйона гектарів; у 2023 році – 27,9 мільйона гектарів, враховуючи наслідки війни.

Україна значно більша за чисельністю населення, ніж Румунія, а також до повномасштабної війни – ніж Польща. Водночас, площа орних земель України приблизно втричі більша, ніж у Польщі та Румунії.

Ці показники важливі для ЄС, адже з кожним роком Україні знадобиться все більше грошей на охорону здоров'я, енергетику, а також оборону й безпеку – як регіон, що потребує розвитку.

Політика згуртованості

Відповідно, щоб поліпшити розвиток різних регіонів, у ЄС створюють окремі фонди й виділяють цільові кошти: це називають політикою згуртованості. За поточними правилами, кошти з фондів згуртованості отримують не лише бідні, а й багаті країни.

Цей крок відкриє для України нові можливості економічно зростати й розвиватися, зокрема, у сільському господарстві, торгівлі й інших галузях.

Відповідно, коли Україна приєднається до Європейського Союзу – вона зможе отримувати ці гроші, а отже конкурувати за фінансування на підтримку менш розвинених регіонів.

Негативні наслідки для ЄС

Водночас вступ України до ЄС може мати і певні негативні наслідки:

він може створити труднощі для країн-членів ЄС, зокрема в торгівлі: посилити конкуренцію на ринках;

деякі промислові сектори країн-членів можуть стати менш конкурентоспроможними через прихід на ринок українських підприємств;

вступ здатен посилити міграційний тиск на країни-члени ЄС, хоча це може сформувати нові перспективи для розвитку робочої сили та ринку праці. Проте, ймовірно, що великий приплив українських мігрантів створить додаткову напругу в суспільстві.

Таку ситуацію ми вже спостерігаємо на прикладі експорту зернових до Польщі.