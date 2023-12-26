Сотни миллиардов евро: какова стоимость евроинтеграции Украины для ЕС

После решения Европейского совета открыть переговорный процесс для Украины, начались дискуссии о том, как сделать это финансово выгодно как для Украины, так и для ЕС. The German Economic Institute провел исследование.

По имеющимся данным, расширение ЕС шестью странами обойдется почти в 260 миллиардов евро. Из этой суммы – 186 миллиардов евро – приходятся на Украину.

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Об этом сообщил The German Economic Institute, частное исследовательское учреждение по экономике. Он просчитал, как на ЕС повлияет присоединение новых стран, в частности, Украины.

На что обращают внимание

Государство с большим населением, немалыми сельскохозяйственными угодьями, как Украина, сможет получить значительные финансовые вливания из бюджета Евросоюза, что однозначно настораживает как крупные, так и малые по экономике ЕС.

Текущие оценки с учетом последствий войны предполагают, что нынешнее население Украины составляет – 31 миллион человек, а площадь территории насчитывает 52,1 миллиона гектаров.

В то же время по оценкам Всемирного банка:

численность населения – 43,8 миллиона человек ;

; площадь пахотных земель составляла в 2021 году - 32,9 миллиона гектаров ; в 2023 году – 27,9 миллиона гектаров, учитывая последствия войны

Украина значительно больше по численности населения, чем Румыния, а также до полномасштабной войны, чем Польша. В то же время площадь пахотных земель Украины примерно втрое больше, чем в Польше и Румынии.

Эти показатели важны для ЕС, ведь с каждым годом Украине понадобится все больше денег на здравоохранение, энергетику, а также оборону и безопасность. как регион, нуждающийся в развитии.

Политика сплоченности

Соответственно, чтобы улучшить развитие разных регионов, в ЕС создают отдельные фонды и выделяют целевые средства: это называют политикой сплоченности. По текущим правилам средства из фондов сплоченности получают не только бедные, но и богатые страны.

Этот шаг откроет Украине новые возможности экономически расти и развиваться, в частности, в сельском хозяйстве, торговле и других отраслях.

Соответственно, когда Украина присоединится к Европейскому Союзу – она сможет получать эти деньги, а значит, конкурировать за финансирование в поддержку менее развитых регионов.

Отрицательные последствия для ЕС

В то же время, вступление Украины в ЕС может иметь и определенные негативные последствия:

он может создать трудности для стран-членов ЕС, в частности, в торговле: усилить конкуренцию на рынках;

некоторые промышленные сектора стран-членов могут стать менее конкурентоспособными из-за прихода на рынок украинских предприятий;

вступление способно усилить миграционное давление на страны-члены ЕС, хотя это может сформировать новые перспективы развития рабочей силы и рынка труда. Однако, вероятно, большой приток украинских мигрантов создаст дополнительное напряжение в обществе.

Такую ситуацию мы уже наблюдаем на примере экспорта зерновых в Польшу.