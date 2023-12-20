ЕС готовится к вызовам

Симсон информировала министров об альтернативных источниках поставок газа и подготовке к прекращению транзита через Украину. Она также отметила важность подготовки стран-членов ЕС к этим изменениям.

Читайте также Вступление Украины в ЕС ускорит развитие нашей экономики: ВВП вырастет на 2%

Несмотря на российское вторжение в Украину, ЕС хорошо подготовился к зиме. Уровень газа в хранилищах очень высок для этого времени года, а цены на газ находятся на самом низком уровне с начала войны. Но перед странами-членами ЕС остаются большие вызовы.

Мы также добиваемся прогресса в диверсификации поставок и в отказе от российского импорта. Мы ожидаем, что общий объем импорта российского газа в 2023 году составит около 40 миллиардов кубометров, что примерно на половину состоит из сжиженного и трубопроводного газа. Это половина объема, который ЕС импортировал в прошлом году — тогда мы импортировали 80 миллиардов кубометров (российского – ред.) газа,

– отметила еврокомиссар.

Она также отметила, что Еврокомиссия держит под очень плотным контролем специфическую ситуацию с импортом российского сжиженного газа. Совет министров, по техническим предложениям Еврокомиссии, принял регуляторный пакет, который позволит каждой из стран-членов ограничивать импорт трубопроводного и сжиженного газа из России для собственных газовых сетей исходя из существующих оценок безопасности поставок.

Как Европа уменьшает импорт российского газа

Такой подход предоставляет странам-членам путь пропорционального и целевого уменьшения российского газового импорта.

Хотя текущая рыночная ситуация несколько более здорова, новые геополитические обстоятельства несут с собой многочисленные риски, поэтому мы и дальше будем готовы к кризису и продлим меры предосторожности, которые были представлены в прошлом году. Еврокомиссия предложила продолжить действие трех чрезвычайных регуляторных правил, в частности, солидарности между странами-членами, развития возобновляемых ресурсов и механизма рыночной корректировки. Эти меры позволили сдержать высокие цены на газ в условиях уязвимого рынка, и есть прямой смысл сохранить их действие на следующий год,

– подчеркнула Симсон.

Еврокомиссар добавила, что Еврокомиссия пристально следит за ситуацией с импортом российского сжиженного газа. Совет министров ЕС, исходя из технических рекомендаций Еврокомиссии, принял нормативный пакет, разрешающий каждой стране-члену самостоятельно ограничивать импорт российского трубопроводного и сжиженного газа, учитывая оценки безопасности поставок.

Это позволяет странам ЕС пропорционально и целенаправленно уменьшать импорт российского газа. Симсон также отметила, что несмотря на относительно здоровую рыночную ситуацию, новые геополитические обстоятельства создают риски. Она подчеркнула необходимость готовности к кризису и продление мер, введенных в прошлом году.

Важно! Еврокомиссия предлагает продлить действие трех особых регуляторных положений, касающихся солидарности между странами-членами, развития возобновляемых источников энергии и механизма рыночной корректировки, которые помогли сдерживать высокие цены на газ. Симсон выразила удовлетворение по поводу решения министров продлить эти меры на следующий год.