Юань став другою за величиною валютою фінансування торгівлі: на якому місці тепер євро

Економічна ситуація у світі дещо змінилась. Китайська валюта стала другою за величиною, яку використовують для фінансування торгівлі.

Китайський юань став другою за величиною світовою валютою, що використовується в глобальному торговому фінансуванні. Він вперше в історії обігнав євро.

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На якому місці тепер євро

Долар залишається на першому місці у торгових розрахунках. У вересні 2023 року його частка зросла до 84,15% порівняно з 83,95% у серпні. Тобто загалом він зріс трохи більше, ніж на 1%.

Частка китайської валюти в міжнародних платежах зросла з 4,82% у серпні 2023 року до 5,8% у вересні. Це максимальний показник за останні 5 років.

Євро займає третє місце за популярністю у міжнародних платежах. У вересні його частка знизилася до 5,43% із 6,43%, що були у серпні.

Чому сталися зміни

Глобальні компанії активно вирушають на боргові ринки Китаю, випускаючи рекордні обсяги облігацій у юанях та отримуючи значні суми грошей в материкових банках Китаю.

Це дозволяє їм скористатися низькими процентними ставками у юанях. Водночас вартість фінансування в інших країнах росте.

Компанії та банки нині привертають рекордні суми через облігації, випущені в юанях на материку та в Гонконгу.

Однак глобалізацію юаня слід оцінювати з обережністю.

Чи зможе юань витіснити долар