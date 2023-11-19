Юань стал второй по величине валютой финансирования торговли: на каком месте теперь евро

Экономическая ситуация в мире несколько изменилась. китайская валюта стала второй по величине, используемой для финансирования торговли.

Китайский юань стал второй по величине мировой валютой, используемой в глобальном торговом финансировании. Он впервые в истории обогнал евро.

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На каком месте теперь евро

Доллар остается на первом месте в торговых расчетах. В сентябре 2023 года его доля выросла до 84,15% по сравнению с 83,95% в августе. То есть, в целом он вырос чуть больше, чем на 1%.

Доля китайской валюты в международных платежах выросла с 4,82% в августе 2023 года до 5,8% в сентябре. Это максимальный показатель за последние пять лет.

Евро занимает третье место по популярности в международных платежах. В сентябре его доля снизилась до 5,43% с 6,43%, что были в августе.

Почему произошли изменения

Глобальные компании активно отправляются на долговые рынки Китая, выпуская рекордные объемы облигаций в юанях и получая значительную сумму денег в материковых банках Китая.

Это позволяет им воспользоваться низкими процентными ставками в юанях. В то же время стоимость финансирования в других странах растет.

Компании и банки привлекают рекордные суммы через облигации, выпущенные в юанях на материке и в Гонконге.

Однако глобализацию юаня следует оценивать с осторожностью.

Сможет ли юань вытеснить доллар