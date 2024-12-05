Ціни на деякі продукти за час війни зросли майже вдвічі

Під час повномасштабної війни в Україні вартість деяких продуктів харчування суттєво зросла. Подекуди ціни виросли майже вдвічі – на 44%.

Як війна вплинула війна на ціни

Інфляція набирала обертів упродовж останніх трьох років, а цьогоріч підскочила на 10%, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Радіо Свобода".

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Ключовими причинами зростання цін стали неврожай та руйнування енергетичної інфраструктури.

Важливо! Нині бізнесу доводиться використовувати генератори через перебої з електропостачанням, а вартість електроенергії з генераторів у десятки разів вища за звичайні тарифи. Це призводить до закладення додаткових витрат у ціни товарів.

Економіст Олег Пендзин акцентує на неврожайності цього року, що стало головною причиною подорожчання.

Олег Пендзин Член економічного дискусійного клубу Ми зібрали на 30% менше картоплі. Відповідно, що картопля пішла вгору. 70% вартості яйця – це комбікорм, кукурудза. Ми зібрали мінус 10 мільйонів тонн зернових. Треба розуміти, що це не могло не позначитися на вартості.

На що ціни зросли найбільше

Через російські обстріли та окупацію частини територій українські фермери втратили значні площі для обробки. Хоча це більше впливає на експорт, внутрішній ринок, за словами експертів, поки що вдається наповнювати в повному обсязі.

Як змінилися ціни за час війни

Радіо Свобода отримало від Державної служби статистики дані про подорожчання за останні три роки. Загальний індекс споживчих цін зріс на 144,2%, що свідчить про підвищення цін на 44,2%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 50,8%.

подорожчали на 50,8%. Транспортні послуги зросли в ціні на 57,1%.

зросли в ціні на 57,1%. Зв’язок подорожчав на 20,8%.

подорожчав на 20,8%. Освіта стала дорожчою на 38,4%

Зауважте! За останні три роки найбільше з продуктів здорожчали фрукти – на 109,8%. Найменше зросли ціни на харчові олії (крім оливкової) – лише на 6,7%.