Українці даремно переплачують: за які комунальні послуги можна не платити

В Україні є законодавчі норми, які дозволяють в деяких випадках не сплачувати за газ, світло та інші комунальні послуги. У такому разі також не буде нараховуватись заборгованість.

Коли за воду, газ і світло можна не платити

Якщо квартира тривалий час стоїть порожньою, це не означає, що всі платежі автоматично зникнуть. Частину комунальних послуг справді можна не оплачувати за відсутності споживання або після підтвердження непроживання, повідомили в Асоціації платників податків України.

Якщо у квартирі встановлені індивідуальні лічильники, плата за воду, газ та електроенергію залежить від фактичного споживання. Якщо житлом ніхто не користується і показники приладів не змінюються, нарахування за використані ресурси можуть бути нульовими.

Втім, є важливий нюанс – власник має регулярно передавати показники лічильників. Навіть якщо цифри залишилися такими самими.

Якщо цього не робити тривалий час, компанії можуть нарахувати оплату за середніми показниками або встановленими нормативами. Саме через це іноді виникають борги навіть у квартирах, де ніхто давно не проживає.

Що робити, якщо немає лічильників

У квартирах без індивідуальних приладів обліку ситуація інша. Для окремих комунальних послуг плата розраховується за нормативами та залежить від кількості зареєстрованих мешканців.

Щоб призупинити такі нарахування, власнику потрібно підтвердити, що у квартирі фактично ніхто не проживає. Для цього, як правило, необхідно:

оформити акт про непроживання через ОСББ або керуючу компанію;

подати заяву постачальникам комунальних послуг;

надати документи, які підтверджують тривалу відсутність мешканців.

Підтвердженням можуть бути довідка ВПО, документи про перебування за кордоном, квитки чи інші офіційні документи, що свідчать про проживання в іншому місці.

За які комунальні послуги треба буде платити

Повністю уникнути комунальних платежів не вийде. Навіть якщо квартира порожня, власник зазвичай продовжує оплачувати:

централізоване опалення (зокрема витрати на опалення місць загального користування);

утримання будинку та прибудинкової території;

освітлення під'їздів;

технічне обслуговування будинку;

роботу ліфтів;

абонентську плату, якщо вона передбачена договором із постачальником.

Ці платежі не залежать від фактичного споживання ресурсів, оскільки стосуються обслуговування будинку або підтримки роботи комунальної інфраструктури.

Хто з пенсіонерів може не платити за комуналку

Частина українських пенсіонерів має право повністю не оплачувати житлово-комунальні послуги. Повне звільнення від оплати комуналки передбачене для пенсіонерів, які до виходу на заслужений відпочинок працювали в сільській місцевості на соціально важливих посадах і після призначення пенсії продовжують проживати в селі.

Мова йде про педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, спеціалістів із захисту рослин, працівників музеїв, бібліотекарів, працівників культури.