Статус УБД під питанням: ветерани можуть втратити пільги та доплати

Держава поступово змінює підходи до соціального захисту військовослужбовців, запроваджуючи жорсткіший контроль за призначенням допомоги. Навіть наявність посвідчення на руках більше не гарантує довічного збереження фінансових привілеїв.

Чому ветерани ризикують залишитися без виплат

Відповідно до чинного законодавства, статус учасника бойових дій можуть анулювати, якщо під час його оформлення виявлять неправдиві дані.

Також посвідчення заберуть, якщо суд доведе факт вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину під час виконання бойових завдань, про що попереджає е-Ветеран. Адже втрата цього статусу автоматично означає припинення доступу до десятків державних програм підтримки, які є критично важливими для родинного бюджету.

Як не втратити гроші через паперову тяганину

Навіть якщо статус УБД залишається чинним, ветеран може зіткнутися із замороженням пільг через невчасне оновлення інформації.

Зауважте! Якщо у вас змінилося місце проживання, склад сім'ї або перелік комунальних послуг, ви зобов'язані повідомити про це Пенсійний фонд протягом 30 днів.

Ігнорування цього правила найчастіше б'є по гаманцю через раптову втрату знижок на оплату житлово-комунальних послуг та скасування окремих адресних доплат.

Що дає статус УБД для майбутньої пенсії

Держава гарантує учасникам бойових дій право на достроковий вихід на заслужений відпочинок: чоловіки можуть оформити пенсію у 55 років, а жінки – у 50 років. Головна умова – наявність страхового стажу не менше 25 та 20 років відповідно.

Важливо, що період військової служби зараховується до стажу незалежно від того, чи сплачував роботодавець єдиний соціальний внесок за мобілізованого працівника, що надійно захищає майбутні виплати ветеранів.

Які пільги мають ветерани

Система пільг для захисників постійно адаптується до реалій воєнного стану та навантаження на державний бюджет. Як вже повідомлялося раніше, у 2026 році ветерани мають законне право на 75% знижки при оплаті комуналки, газу та електроенергії без урахування доходів родини.

Крім того, працевлаштовані УБД отримують 14 днів додаткової оплачуваної відпустки, а їхнім дітям держава гарантує бюджетні місця у вишах та соціальні стипендії до досягнення 23 років.